Прокладывающее «Северный поток — 2» судно прекратило движение

https://static.news.ru/photo/b439af14-5705-11eb-9c59-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Global Look Press

Судно-трубоукладчик «Фортуна», которое по прогнозам оператора магистрали Nord Stream 2 AG должно было 15 января продолжить строительство недостроенного участка коммуникации в водах Дании, остановилось рядом с немецким портом Росток.

«Фортуна» 11 января покинула морскую гавань Висмар и ушла на восток, в сторону незавершённой части СП-2. Ночью трубоукладчик указал новый пункт назначения — немецкий порт Росток, и встал на якорь, немного не дойдя до него, передаёт портал Marine Traffic.

«Северный поток — 2» должен связать РФ и Германию двумя нитками газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год, проходящими через Балтийское море. США активно выступают против этого проекта, поскольку стремятся продвигать в Европе свой сжиженный газ. Ряд европейских стран также высказываются против «Северного потока — 2». Однако канцлер ФРГ Ангела Меркель придерживается твёрдой позиции на этот счёт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что новые ограничения со стороны Соединённых Штатов Америки не остановят строительство «Северного потока — 2», полагают опрошенные эксперты. До этого Госдепартамент США предупредил компании из Европы, что те могут попасть под санкции за помощь в сооружении газопровода. Ведомство уже составляет список «подозреваемых» в участии в проекте. Впрочем, у строителей было время подготовиться к возможным ограничениям и найти пути их обхода, отмечают специалисты.