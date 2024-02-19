Во Франции раскрыли отношение европейцев к спонсированию Киева Лидер «Патриотов» Филиппо: европейцы считают спонсирование Киева преступлением

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS

Флориан Филиппо

Европейцы негативно относятся к выделению Киеву €50 млрд и считают это преступлением против мира, заявил NEWS.ru лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. По его словам, финансирование Украины приведет лишь к продолжению боевых действий.

У наших стран и так уже неприличная задолженность. Взять, к примеру, фермеров, которые бунтуют по всему ЕС, многие из них уже обанкротились. Возможно, именно им следует помочь в первую очередь. Нам говорят, что нет денег на увеличение пенсий, на больницы, но зато есть 50 млрд на Украину. Общественность негативно относится к выделению помощи Киеву и считает ее преступлением против мира, — сказал Филиппо.

Он также заявил, что выделение Киеву средств «приведет к продолжению войны», когда необходимо говорить о прекращении боевых действий.

Чем больше денег вкладываем, чем больше оружия отправляем, тем сильнее поддерживаем конфликт и не даем ему закончиться, — сказал Филиппо.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что лидеры Европейского союза договорились предоставить Украине долгосрочную помощь на €50 млрд. Решение было принято на саммите ЕС в Брюсселе. Как объяснил Мишель, в Европе знают, «что поставлено на карту». Программа рассчитана на 2024–2027 годы, в среднем по €12,5 млрд в год.