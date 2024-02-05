Принц Гарри срочно поедет в Британию к заболевшему раком Карлу III

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Британский принц Гарри в ближайшие дни прилетит на родину из США, чтобы повидаться со своим отцом, королем Великобритании Карлом III, у которого был выявлен рак, сообщило британское информагентство PA. По словам источника, мужчина уже созвонился с Его Величеством.

Герцог Сассекский говорил с королем о его диагнозе рака и поедет в Соединенное Королевство, чтобы увидеться с ним, в ближайшие дни, — отметил собеседник агентства.

Ранее у короля Великобритании во время процедур, связанных с увеличением простаты, обнаружили онкологическое заболевание. Уточнялось, что глава страны отложит свои публичные обязанности, но продолжит исполнять государственные, а также не оставит работу с документацией. При этом Карл III решил обнародовать свой диагноз, чтобы оказать поддержку тем, кто борется с тем же заболеванием. Монарх надеется как можно скорее вернуться к полноценной общественной деятельности, подчеркнули в Букингемском дворце.

До этого королевский эксперт Ричард Фицуильямс предположил, что главной проблемой в жизни короля Великобритании Карла III в 2024 году могут стать напряженные отношения с сыном принцем Гарри. Монарху, по словам аналитика, не будет давать покоя вражда с Сассексами после выхода автобиографической книги Гарри «Запасной» и расследования о жизни королевской семьи «Эндшпиль», написанного журналистом Омидом Скоби.