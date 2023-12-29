Названа главная проблема короля Карла III в 2024 году Daily Express: отношения с принцем Гарри — главная проблема Карла III

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Главной проблемой в жизни короля Великобритании Карла III в 2024 году могут стать напряженные отношения с сыном принцем Гарри, пишет Daily Express со ссылкой на королевского эксперта Ричарда Фицуильямса. По его словам, монарху не будет давать покоя вражда с Сассексами после выхода автобиографической книги Гарри «Запасной» и расследования о жизни королевской семьи «Эндшпиль», написанного журналистом Омидом Скоби.

Самой большой проблемой остается непредсказуемость Сассексов. Я не вижу примирения, особенно после фарса «Эндшпиля». Кто знает, что произойдет, поскольку Гарри также участвует в нескольких судебных делах, — объяснил эксперт.

Фицуильямс считает, что отношения короля с младшим сыном будут продолжать попадать в заголовки газет и в 2024 году. Принц Гарри и его жена Меган Маркл остаются «занозой в боку» монарха после выхода откровенных книг о жизни во дворце, а также продолжающейся вражды между двумя семьями, отмечает издание.

Ранее королевский эксперт Пи Дина заявил, что Маркл должна принести публичные извинения, чтобы ее муж смог помириться с королем Великобритании Карлом III. Принц Гарри и его семья не смогут воссоединиться, если Сассексы не признают собственные ошибки. Маркл могла бы поспособствовать возвращению Гарри в семью.

Раскол в отношениях Меган Маркл и принца Гарри с королевской семьей произошел в 2020 году, после чего в интервью Опре Уинфри в 2021 году Сассексы заявили, что не получали необходимой помощи во дворце, что негативно отразилось на психическом здоровье Меган. Затем в 2023 году принц Гарри опубликовал свои мемуары Spare, в которых раскритиковал некоторых членов королевской семьи, включая королеву Камиллу и своего брата принца Уильяма, что ухудшило отношения с родными.