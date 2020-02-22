https://static.news.ru/photo/bb5241fa-5524-11ea-8fed-fa163e074e61_660.jpg Фото: I-Images/ZUMAPRESS.com

Супруги прекратят выполнять королевские обязанности 31 марта 2020 года, с этого же дня им нельзя будет использовать слово «королевский» в названиях принадлежащих им брендов или организаций.

Использование термина Royal в коммерческих целях регулируется законами Великобритании, поэтому принц Гарри и Меган Маркл отозвали заявление на юридическую регистрацию собственного бренда SussexRoyal. Однако это название до сих используется ими в соцсетях, например, в Instagram аудитория страницы sussexroyal превышает 11 миллионов человек, передаёт BBC.

Как писал NEWS.ru ранее, в январе герцог и герцогиня Сассекские сообщили своей команде, что больше не нуждаются в её услугах. Пара решила отказаться от 15 помощников и закрыть свой британский офис. Это верный знак того, что принц Гарри и Меган Маркл не намерены когда-либо возвращаться к жизни в Соединённом Королевстве.