https://static.news.ru/photo/45397a9e-4eec-11ea-b233-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

В январе герцог и герцогиня Сассекские сообщили своей команде, что больше не нуждаются в её услугах. Пара решила отказаться от 15 помощников и закрыть свой британский офис.

Это верный знак того, что принц Гарри и Меган Маркл не намерены когда-либо возвращаться к жизни в Соединённом Королевстве, отмечает Daily Mail.

Издание указывает, что один или два сотрудника офиса супругов могут перейти на работу в королевский двор. Остальные же находятся в процессе обсуждения компенсационных выплат.

Учитывая их решение отойти от дел, офис в Букингемском дворце больше не нужен. В то время как детали все ещё прорабатываются и предпринимаются усилия по передислокации людей в королевскую семью, к сожалению, будут некоторые увольнения, — приводит газета слова источника.

Ранее NEWS.ru писал, что внук королевы Елизаветы II принц Гарри после переезда в Канаду стал счастливее.