Принц Гарри и Меган Маркл раскроют секреты королевской семьи

https://static.news.ru/photo/2dd68fe0-8e16-11ea-b15b-fa163e074e61_660.jpg Принц Гарри Фото: Mattel/Keystone Press Agency/Global Look Press

Принц Гарри и Меган Маркл пообещали раскрыть неизвестные тайны королевской семьи. После переезда из Великобритании в Лос-Анджелес супруги собираются написать биографическую книгу.

Работа над изданием уже ведётся. Планируется, что в нём будет 320 страниц, на которых пара изложит неизвестные факты. Например, они расскажут о жизни во дворце, трудностях, с которыми пришлось столкнуться после решения о переезде, опровергнут самые нелепые слухи, передаёт Teleprogramma.pro.

Книга анонсирована издательством Dey Street Books. Основные подробности содержания пока держатся в секрете. Однако в аннотации указано, что это будет «честный, близкий и обезоруживающий портрет».

Ранее NEWS.ru писал, что супруга принца Гарри Меган Маркл пожаловалась друзьям на особое отношение королевской семьи к жене принца Уильяма. По мнению герцогини Сассекской, если бы Кейт Миддлтон постоянно подвергалась нападкам со стороны прессы, Виндзоры вмешались бы, изменили политику в отношении средств массовой информации и сторонились бы таблоидов.