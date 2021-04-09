Принц Филипп за несколько лет до смерти создал катафалк для своих похорон

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Гроб с телом принца Филиппа повезут к месту отпевания и захоронения на катафалке Land Rover. Он примечателен тем, что в его разработке принял непосредственное участие сам британский принц-консорт за несколько лет до смерти.

Издание Daily Mail отмечает , что королевская семья испытывает особую любовь к автомобилям этой марки со времён отца нынешней королевы Георга VI, который в 1948 году получил ключи от 100-й машины из первой партии. Принц Филипп, славившийся своим неординарным и острым чувством юмора, давно запланировал отправиться в последний путь именно на таком автомобиле и иронически говорил об этом.

В разговорах с королевой принц Филипп часто шутил о своих похоронах: «Просто засуньте меня в заднюю часть Land Rover и отвезите в Виндзор». Теперь выходит, что его желание сбудется, — пишет издание.

Газета подчёркивает, что покойный супруг королевы питал страсть к инженерному делу и дизайну, имея в этом и практические навыки. Автомобиль несколько лет назад был модифицирован под катафалк при участии принца Филиппа.

Принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский умер 9 апреля на 100-м году жизни. В браке с Елизаветой II он прожил более 70 лет. В связи с его кончиной в стране объявили национальный траур. Государственные флаги будут приспущены вплоть до похорон принца. Погребение состоится 17 апреля в Виндзоре, маленьком городе в 35 км от Лондона, где находится летняя резиденция английских правителей, рассказали в Букингемском дворце.

Ранее NEWS.ru сообщал, что королева Елизавета II опубликовала последние прощальные слова, посвящённые умершему на днях своему мужу. Принц Филипп и королева Британии прожили вместе 73 года, сейчас в стране объявлен траур.