Принц Филипп за несколько лет до смерти создал катафалк для своих похорон

Гроб с телом принца Филиппа повезут к месту отпевания и захоронения на катафалке Land Rover. Он примечателен тем, что в его разработке принял непосредственное участие сам британский принц-консорт за несколько лет до смерти.
Издание Daily Mail
В разговорах с королевой принц Филипп часто шутил о своих похоронах: «Просто засуньте меня в заднюю часть Land Rover и отвезите в Виндзор». Теперь выходит, что его желание сбудется, — пишет издание.
Газета подчёркивает, что покойный супруг королевы питал страсть к инженерному делу и дизайну, имея в этом и практические навыки. Автомобиль несколько лет назад был модифицирован под катафалк при участии принца Филиппа.
Принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский умер 9 апреля на 100-м году жизни. В браке с Елизаветой II он прожил более 70 лет. В связи с его кончиной в стране объявили национальный траур. Государственные флаги будут приспущены вплоть до похорон принца. Погребение состоится 17 апреля в Виндзоре, маленьком городе в 35 км от Лондона, где находится летняя резиденция английских правителей, рассказали в Букингемском дворце.
Ранее NEWS.ru сообщал, что королева Елизавета II опубликовала последние прощальные слова, посвящённые умершему на днях своему мужу. Принц Филипп и королева Британии прожили вместе 73 года, сейчас в стране объявлен траур.