Принц Эндрю отверг обвинения в изнасиловании и потребовал суда присяжных

Английский Принц Эндрю, которого обвиняют в изнасиловании американки Вирджинии Робертс-Джуффре в 2001, потребовал провести суд присяжных, об этом сообщает BBC. Юристы принца составили 11-страничный документ, в котором отвергают все выдвинутые против Эндрю обвинения.

Принц еще раз отверг обвинения, выдвинутые американкой Вирджинией Робертс-Джуффре. Она утверждает, что в 2001 году финансист Джеффри Эпштейн трижды заставлял ее заниматься сексом с Эндрю. Ее знакомство с принцем подтверждает сделанная в лондонской квартире пособницы Эпштейна Гислейн Максвелл фотография, на которой тот обнимает 17-летнюю Джуффре. Юристы Эндрю утверждают, что он встречался с Эпштейном лишь в 1999 году и не принимал участия в его преступлениях. Они отвергли подозрения в его близком знакомств с Гислейн Максвелл, — сообщает BBC.

Королева Великобритании Елизавета II в личном разговоре с принцем Эндрю ранее сообщила, что теперь он больше не будет носить звание «Его Королевское Высочество» Для Эндрю это означает, что он будет полностью отстранён от официальной королевской жизни. Эндрю также был лишён всех воинских званий и покровительства монаршего дома.

Британский принц Эндрю стал обвиняемым по иску, поданному в окружной суд Манхэттена от имени некой Вирджинии Джуфре (ранее носившей фамилию Робертс). Адвокаты американки утверждают, что принц как минимум трижды насиловал их доверительницу в 2000–2002 годах, когда та была ещё несовершеннолетней.

По словам истицы, принц и сутенёр принуждали её к занятиям сексом в Лондоне, Нью-Йорке и на Британских Виргинских островах.

Принц Чарльз считает, что обвинения в изнасиловании против принца Эндрю являются «неразрешимой проблемой», которая навсегда помешает его брату вернуться к общественной жизни.