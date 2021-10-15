Президента Сербии не устроила предложенная Россией цена на газ

Сербия считает неприемлемой формулу расчёта стоимости газа, предложенную Россией: с нового года 1 тысяча кубометров топлива будет стоить $790. Данная тема будет обсуждаться с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил лидер Сербии Александр Вучич в эфире TV Prva.

Нам предложили, чтобы цена газа на 70% состояла из цены на бирже, на 30% рассчитывалась по нефтяной формуле... Тогда бы цена была 790 долларов за 1000 кубических метров. Кто это будет оплачивать, у кого есть такие деньги? Поэтому так важна моя встреча с Путиным 25 ноября, — сообщил Вучич.

По нынешнему контракту Белград получает газ из России по цене $270 за 1 тысячу кубометров. Договор истекает в конце года.

Вучич отметил, что в настоящее время в газовых хранилищах Сербии находится 268 млн кубометров газа. При этом каждодневное потребление вырастает с 6,5 до 8 млн кубометров в сутки , что заметно сокращает запасы.

Ранее в Сербии пообещали не поддерживать санкции против России.