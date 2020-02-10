Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердил, что в 2019 году посольство ФРГ ошибочно отправило от его имени властям Ирана телеграмму с поздравлением с 40-й годовщиной Исламской революции.
В тексте также говорилось, что Германия приложит все усилия, чтобы обеспечить сохранение ядерной сделки.
В результате это поздравление вызвало критику Центрального совета евреев в Германии во главе с председателем Йозефом Шустером. В аппарате немецкого президента объяснили, что текст телеграммы был составлен заранее, а посольству ФРГ в Иране было дано указание не передавать её адресату без дополнительного одобрения Берлина. Однако дипломаты поспешили и отправили поздравление.
Как
Ранее NEWS.ru писал, что 5 января Тегеран объявил об отказе от «последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг». При этом Иран заявил, что продолжит сотрудничать с МАГАТЭ, как и раньше, и готов вернуться к выполнению обязательств в случае снятия санкций и обеспечения интересов Тегерана, предусмотренных ядерной сделкой.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен