Президента Чехии выписали из больницы

Президента Чехии Милоша Земана выписали из Центрального военного госпиталя (ЦВГ) в Праге. Он находился в больнице с 10 октября. Теперь чешскому лидеру предстоит пройти курс лечения на дому. Об этом рассказало Чешское ТВ.

Президент Чехии Милош Земан покинул в четверг ЦВГ, он перевезён в загородную резиденцию «Ланы», где будет проходить курс домашнего лечения, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что президент Чехии Милош Земан пока не может исполнять свои обязанности. Как заявляли 5 ноября лечащие его врачи, чешский лидер может общаться, но делает это с большим трудом.

Позднее хирург Павел Пафко, который является членом медконсилиума по наблюдению за здоровьем Земана, назвал его диагноз. По словам медика, глава государства страдает циррозом печени.

Правительство Чехии под руководством премьер-министра республики Андрея Бабиша подало в отставку. Соответствующее решение было принято после поражения его партии АНО («Акция недовольных граждан») на выборах в парламент страны. Правительство будет выполнять свои обязанности до тех пор, пока не будет сформирован новый кабмин.