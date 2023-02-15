Президент Всемирного банка объявил о решении покинуть пост

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Мэлпас

Президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Мэлпас объявил о решении уйти в отставку. Как сообщили на официальном сайте организации, он покинет свой пост до 30 июня.

С учетом того что развивающиеся страны столкнулись с беспрецедентным кризисом, я горжусь тем, что Всемирный банк отреагировал быстро, масштабно, новаторски и эффективно. Последние четыре года были одними из самых значимых в моей карьере. Добившись значительного прогресса и хорошенько подумав, я решил заняться новыми задачами. Я хочу поблагодарить наших сотрудников и совет директоров за привилегию работать с ними каждый день, чтобы повысить эффективность нашей деятельности в самые трудные времена, - заявил Дэвид Мэлпас.

Ранее Всемирный банк опубликовал прогноз, согласно которому, в 2023 году ВВП России сократится на 3,3%, сообщается на сайте международной финансовой организации. При этом в 2024 году ВВП страны вырастет на 1,6% со «скромным увеличением потребления» и «незначительным восстановлением экспорта», по мере того как Россия будет переориентировать свои торговые связи. По мнению экспертов Всемирного банка, спецоперация на Украине в долгосрочной перспективе замедлит развитие России. В прошлом году экономика страны, по оценкам экспертов организации, сократилась на 3,5%.

В декабре Всемирный банк одобрил пакет финансовой помощи Украине на сумму $610 млн. Планировалось, что деньги пойдут на неотложные потребности страны.