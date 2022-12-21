Всемирный банк выделил Украине дополнительно 610 млн долларов

Фото: Lyu Mingxiang/Xinhua/Global Look Press

Всемирный банк одобрил новый пакет финансовой помощи Украине, пишет РИА Новости. 610 миллионов долларов пойдут на неотложные потребности страны.

Всемирный банк одобрил пакет финансирования на общую сумму 610 миллионов долларов для удовлетворения неотложных потребностей Украины, - заявили в банке.

Отмечается, что новый пакет финансовой помощи Киеву дополняет предыдущие пакеты. Например, в июне Всемирный банк выделил Украине 1,49 миллиарда долларов, а в августе США перечислили Киеву еще 4,5 миллиарда долларов.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр опубликовала в своем Telegram-канале военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в форме с эмблемой немецкой дивизии СС «Мертвая голова». На опубликованных снимках также присутствует глава Украины Владимир Зеленский. В подписи к своему посту Маляр написала, что украинский лидер посетил Артемовск (Бахмут) и пообщался с солдатами ВСУ.

18 декабря Министр обороны Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Южный военный округ и проинспектировал группировку войск в зоне проведения СВО. Глава ведомства совершил облет районов дислокации войск, а также проверил передовые позиции российских подразделений в зоне проведения спецоперации.