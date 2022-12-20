Замминистра обороны Украины опубликовала фото солдата с эмблемой дивизии СС

Фото: t.me/annamaliar

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр опубликовала в своем Telegram-канале военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в форме с эмблемой немецкой дивизии СС «Мертвая голова», пишут «Известия». На опубликованных снимках также присутствует глава Украины Владимир Зеленский. В подписи к своему посту Маляр написала, что украинский лидер посетил Артемовск (Бахмут) и пообщался с солдатами ВСУ.

Владимир Зеленский посетил Артемовск (Бахмут) и пообщался с военными ВСУ, — написала Маляр.

Военное руководство Украины неоднократно признавало тяжелое положение своих солдат по всей линии разграничения.

Вашингтон может отправить американских военнослужащих из Польши на Украину, ранее заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. Он подчеркнул, что в Соединенных Штатах часто можно услышать разговоры о стратегическом и военном потенциале Польши как «плацдарме против России» для солдат США.

Экс-полковник убежден, что Штаты перейдут в наступление, однако продолжат говорить о мирном урегулировании конфликта. По его мнению, эти события будут похожи на вьетнамский конфликт.