В США не исключили отправку американских военных из Польши на Украину Полковник США в отставке Макгрегор назвал Польшу плацдармом против России

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Вашингтон может отправить американских военнослужащих из Польши на Украину, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. В эфире YouTube-канала Judging Freedom он подчеркнул, что в Соединенных Штатах часто можно услышать разговоры о стратегическом и военном потенциале Польши как «плацдарме против России» для солдат США.

Я боюсь, что мы внезапно услышим от Джо Байдена по телевидению: «Этим вечером, уважаемые соотечественники, я отправил наших военных для обеспечения на Западной Украине зоны безопасности», — сказал Макгрегор.

Экс-полковник убежден, что Штаты перейдут в наступление, однако продолжат говорить о мирном урегулировании конфликта. По его мнению, эти события будут похожи на вьетнамский конфликт.

Только в этот раз речь идет не о Вьетнаме, а о России, великой державе, — заключил он.

Ранее Макгрегор заявил, что Вашингтон после окончания холодной войны начал злоупотреблять собственным влиянием, переступать красные линии и фактически напрашиваться на самую трагическую развязку. Он добавил, что на сегодняшний день мир не находится в состоянии глобального конфликта, но если Вашингтон направит Москве сигнал о намерении «что-то предпринять с ядерным оружием», Штаты «фактически напросятся на Армагеддон».

Американский экс-полковник ранее предположил, что единственным спасением для президента Украины Владимира Зеленского будет бегство в Польшу. По его словам, превосходство российской армии не оставляет шансов ВСУ для победы.