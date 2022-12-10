Американский военный раскрыл, как США сознательно приближают конец света Полковник Макгрегор: угрожая России ядерным оружием, США напрашиваются на Армагеддон

Фото: Global Look Press

Россия не станет мириться с единоличной властью США, в связи с чем она бросает вызов их монополии. Такое мнение в эфире YouTube-канале Judging Freedom высказал полковник в отставке Дуглас Макгрегор. Он отметил, что Вашингтон после окончания холодной войны начал злоупотреблять собственным влиянием, переступать красные линии и фактически напрашиваться на самую трагическую развязку.

США то сходило с рук довольно долго. И, на мой взгляд, Россия сейчас проводит красную черту и заявляет: «Мы не позволим вам больше нас третировать», — сказал полковник.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день мир не находится в состоянии глобального конфликта, но если Вашингтон направит Москве сигнал о намерении «что-то предпринять с ядерным оружием», таким образом Штаты «фактически напросятся на Армагеддон».

Ранее Илон Маск заявил о том, что риск глобальной ядерной катастрофы достиг пиковой отметки за последние 60 лет. Бизнесмен и ранее отмечал, что у России есть возможность полностью уничтожить США и Европу собственными ядерными боеголовками менее чем за 30 минут, и наоборот. По мнению Маска, об этом не знает «поразительное» количество людей.

В свою очередь президент США Джо Байден заявил, что конфликт России с Украиной может сопровождаться ошибками и просчетами, способными поставить мир на порог Армагеддона.