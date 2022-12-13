Американский полковник посоветовал Зеленскому бежать из страны Полковник США Макгрегор назвал побег в Польшу единственным шансом на спасение Зеленского

Фото: Ukrainian President'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Единственным спасением для президента Украины Владимира Зеленского будет бегство в Польшу, заявил бывший советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. По его словам, превосходство российской армии не оставляет шансов ВСУ для победы.

Зеленскому не на что рассчитывать, разве что он может сбежать в Польшу, хотя бы на время, когда ситуация обострится, <...> иначе его песенка спета, — отметил военный.

По словам полковника, украинские войска несут колоссальные потери, их численность стремительно падает: в скором времени может сложится ситуация, при которой воевать будет некому. Кроме того, Украина столкнулась с проблемой нехватки топлива и боеприпасов, добавил Макгрегор.

8 декабря Зеленский предположил, что в 2023 году конфликт на Украине будет завершен. Об этом он сказал в своем видеообращении для издания Politico, которое признало украинского лидера самым влиятельным человеком в Европе в текущем году.

На следующий день Telegram-канал WarGonzo сообщил, что Вооруженные силы Украины отводят войска из Соледара в Славянск. По данным канала, речь идет о двух батальонах 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Отход связан с перегруппировкой из-за катастрофических потерь. При этом речи о полном выводе войск ВСУ из Соледара пока не идет.