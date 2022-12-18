Глава Минобороны Шойгу проинспектировал группировку войск в зоне СВО

Фото: mil.ru

Сергей Шойгу

Министр обороны Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Южный военный округ и проинспектировал группировку войск в зоне проведения СВО. Глава ведомства совершил облет районов дислокации войск, а также проверил передовые позиции российских подразделений в зоне проведения спецоперации, сообщает Минобороны России.

Сергей Шойгу на передовой пообщался с военнослужащими, поблагодарил личный состав за образцовое выполнение боевых задач. На пункте управления группировкой министр заслушал доклады командования о текущей обстановке и действиях военных на операционных направлениях.

Глава Минобороны обратил особое внимание на организацию обеспечения войск, а также условий размещения личного состава в полевых условиях. Шойгу проинспектировал работу медицинских и тыловых подразделений.

Накануне президент России Владимир Путин ознакомился с работой объединенного штаба родов войск, задействованных в СВО. Также глава государства провел совещание и отдельные встречи с командующими.