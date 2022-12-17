Путин ознакомился с работой штаба войск, задействованных в СВО

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин ознакомился с работой объединенного штаба родов войск, задействованных в СВО. Также глава государства провел совещание и отдельные встречи с командующими, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Президент Владимир Путин в пятницу в течение всего дня работал в объединенном штабе родов войск, задействованных в специальной военной операции, — сказал пресс-секретарь президента.

Накануне в Калининградской области стартовали крупномасштабные военные командно-штабные учения. В маневрах задействованы более полутора тысяч военных, 10 боевых морских кораблей и авиация. В ходе маневров военнослужащие задействуют, в частности, береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что профессионализм, самоотверженность и верность служебному долгу личного состава обеспечивает высокую готовность российских Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) к выполнению стоящих перед войсками задач.