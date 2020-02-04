https://static.news.ru/photo/ecbe2cc0-477f-11ea-9c5f-fa163e074e61_660.jpg Анджей Дуда Фото: Omar Marques/Keystone Press Agency/Global Look Press

Скандальный закон о судебной реформе подписал польский президент Анджей Дуда. Об этом сообщил его пресс-секретарь Блажей Спыхальский.

Президент Анджей Дуда подписал закон о новеллизации среди прочих закона о системе общих судов, закона о Верховном суде, — заявил он.

Вокруг этого закона ранее разгорелся конфликт между Варшавой и Брюсселем. Верховный суд Польши (ВС) принял резолюцию, касающуюся судей, назначенных Национальным судебным советом, который формируется при участии президента страны. В свою очередь ряд судей, как и глава Верховного суда Малгожата Герсдорф, являются оппозиционерами. Таким образом в ВС уверены, что назначенные советом судьи не имеют права заниматься государственной деятельностью. Еврокомиссия поддерживает в этом ВС, так как уверена, что проведённая в Польше судебная реформа нарушает принцип верховенства права, передаёт РИА Новости.

NEWS.ru писал о том, что Россия может иметь отношение к спору между Варшавой и Евросоюзом относительно судебной реформы. Об этом заявил шеф канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский.