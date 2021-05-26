Президент Польши Дуда назвал Россию «ненормальной страной»

https://static.news.ru/photo/72c7643c-cc68-11e9-bd83-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ron Sachs/CNP/AdMedia

Негативные высказывания в отношении России допустил президент Польши Анджей Дуда во время своего выступления в Грузии. Подобная тональность была выбрана из-за якобы агрессивных действий РФ, пишет агентство РАР.

Сообщается, что польский лидер пообещал поднять вопрос об отношениях с Москвой на сессиях Генеральной ассамблеи ООН и на площадках ОБСЕ.

Россия — ненормальная страна, это страна-агрессор, — заявил Дуда.

Президент Польши регулярно допускает резкие высказывания в адрес России. Так, на своём выступлении в начале мая 2021 года он назвал Россию «врагом свободы».