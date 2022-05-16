Президент Латвии анонсировал шествие за освобождение от советского наследия

Президент Латвии Эгилс Левитс / Фото Chris Emil Janssen via imago-images.de/Global Look Press

Президент Латвии Эгилс Левитс в обращении к жителям страны анонсировал шествие «за освобождение страны от всяческого советского наследия», которое пройдёт 20 мая. Он также сообщил, что поддерживает решение о сносе советского памятника Освободителям Риги, который «уже давно является орудием самодержавного режима России», пишет портал LSM.

Своевременность этого решения подтверждается реакцией латвийского общества, пожертвовавшего в короткие сроки более €240 тысяч на его демонтаж, а 20 мая латвийские патриоты организуют марш, чтобы избавить нашу страну от всего советского наследия, — заявил Левитс.

Ранее в Латвии местные жители вышли на протест у памятника после того, как полиция закрыла к нему доступ. До этого власти Риги распорядились сгрести тракторами цветы, возложенные 9 мая у монумента. В ночь на 11 мая жители столицы вернулись к памятнику и зажгли свечи в память о погибших советских солдатах, а также исполнили песни военных лет. Самих жителей в это время охраняла полиция.

После этого сейм Латвии разрешил снос памятника Освободителям Риги в рамках приостановки действия двустороннего договора между Латвией и Россией о мемориальных сооружениях и памятниках. Инициаторы принятия законопроекта заявили, что образ и символика Советской армии прямо и недвусмысленно связаны с нынешними действиями России на Украине.