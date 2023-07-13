Президент Финляндии высказался о возможном размещении базы США Ниинисте: Финляндия открыта для размещения военной базы США

Фото: IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press

Джо Байден и Саули Ниинисте

Президент Финляндии Саули Ниинисте сообщил, что его страна открыта для размещения военной базы США. Он отметил, что сейчас стороны обсуждают оборонное соглашение о сотрудничестве, известное как DCA (Defence Cooperation Agreement), сообщает РИА Новости.

Многое еще остается открытым, но мы открыты для обсуждения, и я знаю, что наш партнер также очень открыт. Так что посмотрим, — сказал президент на пресс-конференции с американским коллегой Джо Байденом по итогам саммита стран Северной Европы и США, который прошел в Хельсинки 13 июля.

В Президентском дворце Хельсинки Ниинисте встретился с Байденом, а также с премьер-министрами Швеции, Норвегии, Дании и Исландии. Политики обсудили сотрудничество североевропейских стран с Вашингтоном по вопросам безопасности, окружающей среды и технологий.

Ранее Байден оговорился на пресс-конференции с Ниинисте, перепутав Ирландию и Исландию. Глава Белого дома совершил ошибку, когда перечислял участников встречи из Скандинавских стран, в числе которых была глава МИД Исландии Тоурдис Кольбрун Рейкфьорд Гильфадоуттир. Байден сказал, что она является «дочерью Ирландии».