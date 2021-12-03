Президент Финляндии рассказал о нюансах в отношениях с Россией

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что в отношениях с Россией самым главным является учитывать её интересы. Также в российском руководстве не забывают уважительного отношения, отметил он в беседе с Sunday Times.

[В отношениях] с русскими самое важное — не вести в их отношении подрывную деятельность и не игнорировать их, — подчеркнул Ниинисте.

Он вспомнил поговорку, которая, по его словам, «пришла из истории». Она гласит, что «казак берёт всё, что плохо лежит». В этой связи, считает финский президент, следует «быть твердыми в своей позиции».

В беседе с Ниинисте была затронута и тема российского Северного флота.

Конечно, они говорят, что хотят обеспечить безопасность Мурманской области, что они наращивают и укрепляют свою оборону. Но, как мы все знаем, море бесконечно по своим размерам. Где начинается защита и как далеко она простирается? Совершенно очевидно, что арктический путь является стратегическим, и у меня нет сомнений, что русские это очень хорошо понимают и даже используют, — указал президент.

Ранее стало известно, что финские политики и чиновники обсуждают идею строительства заграждений на границе с Россией, которые не позволили бы мигрантам пересекать её вне контрольно-пропускных пунктов. С обращением к правительству по этому поводу выступил экс-министр внутренних дел, депутат от оппозиционной Коалиционной партии Кай Мюккянен.