В Финляндии обсуждают строительство забора на границе с РФ

Финские политики и чиновники обсуждают идею строительства заграждений на границе с Россией, которые не позволили бы мигрантам пересекать её вне контрольно-пропускных пунктов. С обращением к правительству по этому поводу выступил экс-министр внутренних дел, депутат от оппозиционной Коалиционной партии Кай Мюккянен, сообщает телерадиокорпорация Yle.

Издание приводит мнение экспертов в области строительства, которые сочли идею неуместной.

Специалисты строительной сферы сочли идею смехотворной и неосуществимой ввиду отсутствия на границе необходимой инфраструктуры, в том числе дорог, — отмечает Yle.

При этом руководитель Центра по оценке рисков погранслужбы Финляндии Микко Лехмус подчеркнул, что законодательных преград для возведения заграждений нет, но построить забор было бы крайне затруднительно и это не защитило бы от нелегальных мигрантов в достаточной мере.

Заместитель командующего погранслужбой Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари считает идею нецелесообразной. Если и строить какой-то забор, то, по его мнению, оправданным это будет лишь вблизи погранпунктов.

Ранее стало известно, что военнослужащие Эстонии совместно с пограничниками и полицейскими начали возведение временных проволочных заграждений на границе с Россией. Их протяжённость составит 130 километров. Работы проводятся с целью предотвращения нелегальной миграции.