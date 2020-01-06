Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась принять в подарок от российского посольства бутылку вина, произведённого в Крыму. Об этом сообщает Eesti Ekspress.
По информации издания, помимо алкоголя в посылке отправили букет цветов и шоколад. Остальные подарки глава государства приняла, крымское вино позже вернула канцелярия президента.
Эстония неоднократно выражала поддержку Украине по вопросу статуса Крыма. Киев не признаёт итоги референдума 2014 года, по которому полуостров перешёл под юрисдикцию России.
Как писал NEWS.ru, спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас раскритиковал инициативу президента страны Керсти Кальюлайд пригласить российского лидера Владимира Путина на VIII Всемирный конгресс финно-угорских народов, который пройдёт 17–19 июня 2020 года в Тарту.
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