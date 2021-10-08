Президента Чехии Милоша Земана госпитализировали в Праге

Президент Чехии Милош Земан доставлен в Центральный военный госпиталь в Праге. Главу государства привезли туда на автомобиле скорой помощи, предназначенном для больных, нуждающихся в интенсивной терапии, сообщает 10 октября газета Pravo.

Причина госпитализации политика и его состояние пока неизвестны. В пражский госпиталь Земан отправился из своей загородной резиденции после встречи с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, на которой они обсуждали итоги прошедших в республике парламентских выборов. Колонна автомобилей, в которой находилась машина скорой помощи, выехала из резиденции в Ланах около 12:00 (13:00 мск).

Пресс-секретарь главы государства Иржи Овчачек подтвердил в Twitter госпитализацию Земана.

Президент республики по рекомендации своего лечащего врача Мирослава Заворала согласился с госпитализацией в Центральный военный госпиталь в Праге, — отметил он.

В середине сентября Земан уже лежал в больнице. Тогда его пресс-секретарь заявил, что у главы государства обезвоживание и лёгкое истощение. Также известно, что он страдает невропатией ног. Из-за этой болезни Земан недавно переместился в инвалидное кресло. Кроме того, президент жалуется на нарушение слуха и пониженное артериальное давление.

На прошедших в стране выборах победу одержала коалиция «Вместе», состоящая из трёх либеральных партий и движений. Правящее центристское движение ANO проиграло победителю менее 1%.