Премьеру Венгрии порекомендовали внимательно следить за здоровьем Политолог Шпаковский порекомендовал премьеру Венгрии внимательно следить за здоровьем

Фото: Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

Виктор Орбан

Премьер-министру Венгрии Виктору Орбану следует внимательно следить за состоянием здоровья, порекомендовал политолог Александр Шпаковский. В разговоре с ИА SM.News он отметил, что наблюдается странная тенденция относительно самочувствия лидеров некоторых стран. По его мнению, венгерскому премьеру следует быть осторожным после того, как себя плохо почувствовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

На днях «проблемы с сердцем» произошли у Эрдогана. Очень внимательно к своей безопасности нужно относиться венгерскому премьер-министру Виктору Орбану, — отметил эксперт.

По мнению политолога, тенденция ухудшения самочувствия коснулась лидеров тех стран, которые высказывают симпатию России и могут выразить негативное мнение о политике США. Шпаковский уточнил, что это вызывает беспокойство.

Президент Сербии Александр Вучич ранее опроверг появившуюся в СМИ информацию о его проблемах со здоровьем. Он добавил, что с полудня уезжает в тур по стране.

До этого в Сети появилась информация о внезапном недомогании президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в преддверии президентских выборов. Согласно сообщениям в соцсетях, глава государства был госпитализирован из-за сердечного приступа. Центр борьбы с дезинформацией при президенте Турции назвал эту информацию недостоверной.