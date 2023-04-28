Вучич опроверг новости о проблемах со здоровьем

Фото: MFA Russia/Global Look Pres

Александр Вучич

Президент Сербии Александр Вучич в разговоре с агентством Sputnik Serbia опроверг появившуюся в СМИ информацию о его проблемах со здоровьем. Он добавил, что с полудня уезжает в тур по стране.

Я в порядке. Я собираюсь в тур по Сербии сегодня с 12 часов, — сообщил Вучич.

Утром сегодня, 28 апреля, на новостном портале B92 и в издании Politika появилась информация, что Вучич экстренно госпитализирован и доставлен в Военно-медицинскую академию (ВМА) в Белграде, однако подробностей о состоянии здоровья президента не было. Позже вице-спикер Национального собрания Сербии Сандра Божич опубликовала в соцсетях пост в поддержку Вучича.

Четыре года назад Вучич уже попадал в больницу. Тогда причиной госпитализации стало сердечно-сосудистое заболевание.

До этого в Сети появилась информация о внезапном недомогании президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в преддверии президентских выборов. Согласно сообщениям в соцсетях, глава государства был госпитализирован из-за сердечного приступа. Центр борьбы с дезинформацией при президенте Турции назвал эту информацию недостоверной.