Президент Сербии попал в больницу

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press AgencyGlobal Look Press

Александр Вучич

Президент Сербии Александр Вучич экстренно госпитализирован, сообщило местное издание Politika. Причина, по которой глава государства попал в больницу, пока не раскрывается.

Президент Сербии Александр Вучич был экстренно госпитализирован, — говорится в публикации.

О том, что сербский лидер попал в больницу, сообщил также новостной портал B92 со ссылкой на неназванный источник. Подробностей о состоянии здоровья Вучича он не привел.

Ресурс Alo! в свою очередь опроверг распространяемую сербской оппозицией информацию в соцсетях о том, что Вучич доставлен в Военно-медицинскую академию (ВМА) в Белграде. При этом на портале не уточнили, в какую именно больницу доставлен глава государства. В публикации также отмечается, что оппозиционеры в своих постах желали президенту скорейшей смерти.

Вице-спикер Национального собрания Сербии Сандра Божич опубликовала в соцсетях пост в поддержку Вучича.

Полная поддержка президента Вучича! Мы знаем, что он не щадит себя, что он живет и дышит ради Сербии! — цитирует ее портал Danas.

Четыре года назад Вучич уже попадал в больницу. Тогда причиной госпитализации стало сердечно-сосудистое заболевание.

Ранее появилась информация о внезапном недомогании турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в преддверии президентских выборов. Согласно сообщениям в соцсетях, глава государства был госпитализирован из-за сердечного приступа. Центр борьбы с дезинформацией при президенте Турции назвал эту информацию недостоверной.