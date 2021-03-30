Премьер Словакии Матович ушёл в отставку

https://static.news.ru/photo/97967d2a-9165-11eb-ba95-96000091f725_660.jpg Игорь Матович Фото: Aurelien Morissard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Словакии Зузана Чапутова приняла отставку премьер-министра Словакии Игоря Матовича. Новое правительство должен сформировать глава Минфина Эдуард Хегер.

По законодательству республики весь состав правительства уходит в отставку после того, как премьер складывает с себя полномочия. Церемония транслировалась сетевыми ТВ-каналами.

Уже месяц в Словакии продолжается политический кризис. Он возник после решения Матовича приобрести вакцину «Спутник V» у России. Политик договорился с российской стороной, что вызвало крайнее неудовольствие у президента страны Зузаны Чапутовой. Она заявила, что не будет призывать граждан к вакцинации и пропагандировать использование незарегистрированных в ЕС препаратов.

Позже министр здравоохранения страны Марек Крайчи ушёл в отставку на фоне правительственного кризиса. Чиновник объявил о своём решении на совместной с премьер-министром Матовичем пресс-конференции 11 марта.

Как писал NEWS.ru, Bloomberg сообщил, что премьер-министр Словакии Игор Матович покинет свой пост во вторник. В стране уже целый месяц длится политический кризис.