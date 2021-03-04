Премьер Словакии извинился за шутку об Украине

https://static.news.ru/photo/614b5b2e-7d00-11eb-b175-96000091f725_660.jpg Игор Матович Фото: Filip Radwanski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Своё высказывание по поводу «Закарпатской Украины» глава словацкого правительства Игор Матович признал неуместным и извинился за эти слова. Об этом политик написал в Twitter.

Словацкая позиция по вопросу территориальной целостности Украины всегда была очень ясной. Соблюдение международного права является обязательным. Прошу прощения у всех украинцев за мою неподобающую реакцию, которая могла подорвать их справедливые усилия, — отметил в своём посте Матович.

Slovakiaâs position on Ukraineâs territorial integrity has always been very clear. Respect for international law is a must. Apologies to all Ukrainians for my inappropriate reaction which could undermine their just efforts. Ð¡Ð»Ð¾Ð²Ð°ÑÑÐ¸Ð½Ð° - ÑÐ²ÑÐ¹ Ð´ÑÑÐ³ @ZelenskyyUa @dmytrokuleba — Igor Matovic (@i_matovic) March 4, 2021

Также премьер Словакии пообещал, что его страна всегда будет другом Украины.

Неудачная шутка Матовича прозвучала в эфире словацкой радиостанции Radio Expres. Ведущий задал политику вопрос о том, что он пообещал Москве за поставки российской вакцины «Спутник V». Политик решил ответить на этот вопрос с юмором и сказал, что платой является «Закарпатская Украина». Потом, правда, Матович сказал, что на самом деле он «ничего не обещал», но «только стремился обеспечить поставку вакцины» в Словакию.

После этого украинское Министерство иностранных дел потребовало официальных извинений от словацкого премьера. Кроме того, в МИД Украины вызвали поверенного в делах Словакии в Киеве Матуша Корбе и выразили ему протест «из-за некорректных высказываний премьер-министра». После этого глава внешнеполитического ведомства Словакии Иван Корчок извинился за шутку главы правительства республики.

Российский препарат для вакцинации от коронавируса получил одобрение на применение в Словакии 1 марта. Эта страна стала второй в Евросоюзе, где зарегистрирован «Спутник V». На днях в Словакию была доставлена первая партия российской вакцины. Матович заявил, что решение о её закупке без регистрации в ЕС было принято потому, что в стране не хватает препаратов и каждый день гибнут люди.

Отреагировали на юмор Матовича и в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал его высказывание «не более чем шуткой» и отказался комментировать эту историю, сообщал NEWS.ru.