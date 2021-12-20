Премьер-министр Украины оценил запасы газа в стране

Запасов газа в украинских ПХГ достаточно, чтобы пройти отопительный сезон, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV. Он подчеркнул, что есть ряд нюансов, но глобально они на ситуации не скажутся.

К отопительному сезону Украина готовилась и была готова, он начался абсолютно вовремя, без срывов, без саботажа и продолжается... Есть нюансы, как всегда во время любого отопительного сезона, есть ремонты, есть погодные условия... В целом у нас абсолютно достаточно запасов газа, — сказал Шмыгаль.

Относительно запасов угля премьер-министр призвал «смотреть на контекст мирового экономического и энергетического кризиса», когда угля «не хватает никому».

Сегодня мы понимаем, что на Украину морским путём едет уголь, что мы поднимаем добычу украинских шахт. Сегодня мы видим, что ежемесячно при нужде в 1,7–1,9 млн тонн мы обеспечиваем 2–2,3 миллиона тонн угля, то есть будет и уже происходит процесс накопления угля, — сообщил глава правительства.

При этом в кабмине не исключают форс-мажоров во время отопительного сезона, включая погодные условия или «определённые действия со стороны России». По словам Шмыгаля, все эти риски возникали в каждом отопительном сезоне и правительство знает, как на них реагировать.

Ранее глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что в стране могут возникнуть проблемы с обеспечением теплом, если морозы до минус 15 градусов продержатся две недели. Таковы особенности энергетических систем, отметил он.