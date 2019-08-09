Глава правительства Швеции Стефан Левен осудил попытку теракта в мечети в Норвегии.
По его словам, с экстремизмом и насилием в мире необходимо бороться. Для этого общество должно объединить усилия. Об этом он написал в своём Twitter.
Я решительно осуждаю вчерашнюю попытку теракта в мечети коммуны Берум в пригороде Осло, — заявил Левен.
Jag fördömer skarpt gårdagens försök till terrorattentat i moskén i Bærum utanför Oslo. Extremistiskt hat och våld måste bekämpas med samhällets samlade kraft.— SwedishPM (@SwedishPM)
August 11, 2019
Трагедия произошла вечером 10 августа. Злоумышленник открыл стрельбу, один человек погиб. Инцидент будет рассматриваться как попытка теракта.
Ранее News.ru писал о том, что выстрел прогремел в одной из мечетей столицы Норвегии. По данным местной полиции, злоумышленник стрелял только один раз и был задержан.