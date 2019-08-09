https://static.news.ru/photo/06c0afb6-bc49-11e9-8c2d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Terje Pedersen/Xinhua/Global Look Press

Глава правительства Швеции Стефан Левен осудил попытку теракта в мечети в Норвегии.

По его словам, с экстремизмом и насилием в мире необходимо бороться. Для этого общество должно объединить усилия. Об этом он написал в своём Twitter.

Я решительно осуждаю вчерашнюю попытку теракта в мечети коммуны Берум в пригороде Осло, — заявил Левен.

Jag fördömer skarpt gårdagens försök till terrorattentat i moskén i Bærum utanför Oslo. Extremistiskt hat och våld måste bekämpas med samhällets samlade kraft. — SwedishPM (@SwedishPM) August 11, 2019

Трагедия произошла вечером 10 августа. Злоумышленник открыл стрельбу, один человек погиб. Инцидент будет рассматриваться как попытка теракта.

Ранее News.ru писал о том, что выстрел прогремел в одной из мечетей столицы Норвегии. По данным местной полиции, злоумышленник стрелял только один раз и был задержан.