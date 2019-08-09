https://static.news.ru/photo/9d56647a-bb86-11e9-9cda-fa163e074e61_660.jpgФото: скриншот youtube.com/Ikke i bruk
Выстрел прогремел в одной из мечетей столицы Норвегии. По данным местной полиции, злоумышленник стрелял только один раз и был задержан.
Об этом сообщил RT. Информации о пострадавших и погибших не поступало.
Ранее атака на мечеть произошла в Новой Зеландии, писал News.ru. 15 марта 2019 года вооружённые люди ворвались в две мечети города Крайстчёрч и открыли стрельбу. В результате теракта погибли 50 человек, примерно столько же раненых были доставлены в больницы.