https://static.news.ru/photo/9d56647a-bb86-11e9-9cda-fa163e074e61_660.jpg Фото: скриншот youtube.com/Ikke i bruk

Выстрел прогремел в одной из мечетей столицы Норвегии. По данным местной полиции, злоумышленник стрелял только один раз и был задержан.

Об этом сообщил RT . Информации о пострадавших и погибших не поступало.