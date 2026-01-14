Во Франции назвали причину, почему не поддержат Трампа в вопросе Гренландии

Во Франции назвали причину, почему не поддержат Трампа в вопросе Гренландии Премьер Лекорню: Франция будет отстаивать суверенитет Гренландии

Франция намерена поддерживать датский суверенитет над Гренландией, выразив солидарность с властями Дании, заявил премьер-министр республики Себастьен Лекорню, выступая в парламенте. Как передает BFM, он объяснил эту позицию наличием у страны собственных заморских территорий.

Позиция французской дипломатии заключается в выражении полной солидарности с властями Дании и Гренландии. Я напоминаю, в том числе тем, кто, возможно, бывает очарован демонстрацией силы или ее проявлениями, что защита суверенитета других государств является условием защиты нашего собственного суверенитета, — сказал премьер.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что только США обладают достаточной силой, чтобы вытеснить Россию и Китай из арктических районов возле Гренландии. Он прокомментировал таким образом сообщения о том, что датская разведка предупреждала о вероятных планах РФ и КНР нарастить присутствие в этом регионе.

До этого Минобороны Дании отправило в Гренландию военную технику и передовой отряд. Это произошло на фоне угроз, прозвучавших от президента США. Войска, прибывшие на остров, сейчас подготавливаются к переброске более значительных сил армии и других подразделений. Самолет Challenger уже приземлился в аэропорту Нуука., столицы Гренландии.