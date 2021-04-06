Премьер Испании раскритиковал власти Мадрида за переговоры по «Спутнику V»

https://static.news.ru/photo/7d6d3cf6-96db-11eb-9fe8-96000091f725_660.jpg Педро Санчес Фото: Europa Press/E. Parra. Pool/instagram.com

Глава правительства Испании Педро Санчес подверг критике руководство сообщества Мадрид за то, что оно в обход центральных властей начало переговоры о поставке российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Премьер призвал серьёзно и ответственно подходить к вопросу вакцинации и заявил, что правительство стремится гарантировать максимальную безопасность населения страны. В связи с этим, по его словам, прежде чем вести переговоры о поставке препарата, необходимо дождаться его одобрения Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

Я призываю все институты, все администрации к ответственности, к солидарности, когда мы говорим о вакцине, — цитирует главу испанского кабмина РИА Новости.

Одобрить использование вакцин на территории стран ЕС может не только ЕМА, но и национальные агентства. В ряде европейских государств российская вакцина уже получила такое одобрение.

По мнению главы центра Гамалеи, где был разработан «Спутник V», Александра Гинцбурга, Евросоюз не спешит с одобрением российского препарата, опасаясь конкуренции.

Как ранее писал NEWS.ru, итальянский политик из партии «Лига Севера» Алессандро Равальоли привился от коронавируса «Спутником V» в России, устав ждать своей очереди на вакцинацию на родине. Он отметил, что ЕС не допускает применение российского препарата на своей территории исключительно по политическим мотивам.