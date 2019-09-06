https://static.news.ru/photo/ce0fb33c-d189-11e9-9114-fa163e074e61_660.jpg Кириакос Мицотакис Фото: Simone Kuhlmey/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что страна выходит из экономического кризиса. Об этом он сказал на открытии павильона Индии на 84-й Международной выставке в Салониках.

По его словам, схожесть двух стран в стремлении «к национальному единству, уважении ценностей парламентской демократии». Глава греческого правительства отметил, что за 10 лет Индия удвоила ВВП на душу населения. Это позволило многим гражданам выйти из нищеты.

Не случайно, что Индия является почётной страной в этом году, теперь, когда Греция выходит из кризиса и центральным лозунгом является рост для всех, рост во всём, — цитирует Мицотакиса РИА Новости .

Он отметил, что греческий экспорт в Индию заметно вырос. Премьер-министр подчеркнул, что разделяет намерения индийского посла увеличить двусторонний товарооборот до €1 млрд.

Ранее News.ru писал о том, что Минэнерго РФ и Министерство нефти и природного газа Индии подписали документы по расширению сотрудничества в нефтегазовой сфере. Это произошло в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ), который сейчас проходит во Владивостоке.