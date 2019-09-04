Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава польского энергетического концерна PGNiG Перт Вожняк заявил, что корпорация не будет заключать с «Газпромом» очередной контракт на покупку газа. Об этом он сообщил на международном экономическом форуме в Крынице-Здруй.

По словам Вожняка, действие ямальского контракта заканчивается в 2020 году, передаёт РИА Новости. Мы больше не будем заключать контракт с российским партнёром под названием «Газпром». Это рискованно, — сказал он....