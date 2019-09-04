Минэнерго РФ и министерство нефти и природного газа Индии подписали документы по расширению сотрудничества в нефтегазовой сфере. Это произошло в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ), который сейчас проходит во Владивостоке.
Ведомства также подписали меморандум о взаимопонимании по использованию природного газа в качестве газомоторного топлива, передаёт
Ранее на ВЭФ Москва и Дели заключили соглашение о совместном производстве комплектующих и запчастей для российской военной техники, писал News.ru.