Греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис выразил уверенность, что после длительного периода упадка и демагогии в стране началась новая эпоха.
По его словам, положительные изменения начали происходить в первой половине прошедшего года после формирования нового правительства.
Выборы 7 июля проложили путь для меньших налогов, лучшей работы и большей безопасности. И для развития для всех, — отметил он.
Премьер считает, что такая политика способна изменить имидж Греции, при этом «ветер оптимизма» начал дуть вокруг страны.
В 2020 году мы оставляем позади разделение, ложь и бессилие. И мы уверенно движемся вперёд, — подчеркнул Мицотакис.
Он также сообщил, что экономическая ситуация в стране улучшается, а жизнь становится безопаснее.
Ранее NEWS.ru писал, что Мицотакис, премьер-министр Греции, посетит Россию с визитом. О приезде в Москву главы греческого правительства сообщил глава МИДа Никос Дендиас, выступая в парламенте. Во время своей речи он коснулся, в частности, сотрудничества с Россией, США, Китаем и рядом других стран.
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