https://static.news.ru/photo/0e07be5a-2c7d-11ea-bc29-fa163e074e61_660.jpg Кириакос Мицотакис Фото: R4924_italyphotopress/www.imago-images.de/Global Look Press

Греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис выразил уверенность, что после длительного периода упадка и демагогии в стране началась новая эпоха.

По его словам, положительные изменения начали происходить в первой половине прошедшего года после формирования нового правительства.

Выборы 7 июля проложили путь для меньших налогов, лучшей работы и большей безопасности. И для развития для всех, — отметил он.

Премьер считает, что такая политика способна изменить имидж Греции, при этом «ветер оптимизма» начал дуть вокруг страны.

В 2020 году мы оставляем позади разделение, ложь и бессилие. И мы уверенно движемся вперёд, — подчеркнул Мицотакис.

Он также сообщил, что экономическая ситуация в стране улучшается, а жизнь становится безопаснее.

Ранее NEWS.ru писал, что Мицотакис, премьер-министр Греции, посетит Россию с визитом. О приезде в Москву главы греческого правительства сообщил глава МИДа Никос Дендиас, выступая в парламенте. Во время своей речи он коснулся, в частности, сотрудничества с Россией, США, Китаем и рядом других стран.