https://static.news.ru/photo/b8a7c290-1f5a-11ea-a1e9-fa163e074e61_660.jpg Кириакос Мицотакис Фото: R4924_italyphotopress/www.imago-images.de/Global Look Press

Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции, посетит Россию с визитом. Когда именно — пока не известно.

О приезде в Москву главы греческого правительства сообщил глава МИД Никос Дендиас, выступая в парламенте. Во время своей речи он коснулся, в частности, сотрудничества с Россией, США, Китаем и рядом других стран.

Что касается России: в рамках усилий вновь активировать наши связи я отправился в Москву, встретился с господином Лавровым, он нанесёт визит в Афины, премьер-министр [Греции Кириакос Мицотакис] посетит Москву, — сказал Дендиас.

В пресс-службе МИД Греции сообщили, что имеется информация о планируемом визите Мицотакиса в Россию, однако в дипведомстве не смогли уточнить, о какой дате может идти речь, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Греции пригласят в 2021 году президента России Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на празднование 200-летия с начала национально-освободительного восстания, целью которого было добиться независимости от Османской империи. Вооружённая борьба, в которой приняли участие в том числе и добровольцы из России, завершилась в 1832 году подписанием Константинопольского мира, утвердившим появление на карте мира нового независимого государства. Греция отмечает обретение независимости ежегодно 25 марта.