Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции, посетит Россию с визитом. Когда именно — пока не известно.
О приезде в Москву главы греческого правительства сообщил глава МИД Никос Дендиас, выступая в парламенте. Во время своей речи он коснулся, в частности, сотрудничества с Россией, США, Китаем и рядом других стран.
Что касается России: в рамках усилий вновь активировать наши связи я отправился в Москву, встретился с господином Лавровым, он нанесёт визит в Афины, премьер-министр [Греции Кириакос Мицотакис] посетит Москву, — сказал Дендиас.
В пресс-службе МИД Греции сообщили, что имеется информация о планируемом визите Мицотакиса в Россию, однако в дипведомстве не смогли уточнить, о какой дате может идти речь, сообщает ТАСС.
Ранее NEWS.ru писал, что власти Греции пригласят в 2021 году президента России Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на празднование 200-летия с начала национально-освободительного восстания, целью которого было добиться независимости от Османской империи. Вооружённая борьба, в которой приняли участие в том числе и добровольцы из России, завершилась в 1832 году подписанием Константинопольского мира, утвердившим появление на карте мира нового независимого государства. Греция отмечает обретение независимости ежегодно 25 марта.
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