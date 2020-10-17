Премьер Франции пообещал ответить на убийство учителя

https://static.news.ru/photo/6a0062be-106d-11eb-840f-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/JeanCASTEX

Французские власти со всей твёрдостью ответят на теракт против школьного учителя. Об этом заявил премьер-министр страны Жан Кастекс.

Через одного из своих защитников именно Республика подверглась удару исламистского терроризма в самое сердце. Солидарное с учителями, государство отреагирует самым решительным образом, чтобы Республика и её граждане жили свободно! Мы никогда не сдадимся. Никогда, — написал Кастекс в Twitter.

Ã travers l'un de ses dÃ©fenseurs, c'est la RÃ©publique qui a Ã©tÃ© frappÃ©e en plein cÅur par le terrorisme islamiste.

Solidaire de ses enseignants, l'Ãtat rÃ©agira avec la plus grande fermetÃ© pour que vive la RÃ©publique et ses citoyens, libres !

Nous ne renoncerons jamais. Jamais. — Jean Castex (@JeanCASTEX) October 17, 2020

Злоумышленник напал на учителя в коммуне Конфлан-Сент-Онорин. Он отрезал мужчине голову, а затем опубликовал фотографию в Facebook. По предварительной версии, убийство произошло из-за того, что учитель показал на одном из своих уроков карикатуры на пророка Мухаммеда.

Полицейские застрелили предполагаемого преступника в соседней коммуне Эраньи. В настоящее время нет никаких данных об его личности. СМИ сообщали, что он мог быть одним из учеников, а также являться уроженцем Москвы, якобы чеченцем по национальности.

По делу об убийстве арестованы девять человек, в том числе четыре члена семьи нападавшего. У них были проведены обыски. К расследованию подключились сотрудники антитеррористического отдела прокуратуры. Президент страны Эммануэль Макрон назвал убийство преподавателя террористической атакой.

NEWS.ru писал, что во Франции может пройти национальная церемония прощания с убитым учителем. По данным местных СМИ, власти обговаривают дату церемонии с семьёй погибшего.

Убийство учителя является не первым преступлением во Франции, мотивом к совершению которого стали карикатуры на пророка Мухаммеда. В 2015 году исламские террористы напали на редакцию еженедельника Charlie Hebdo и убили 12 человек. Были ранены ещё 11. Предполагается, что поводом стал комикс о жизни пророка, опубликованный в 2013 году.