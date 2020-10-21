Премьер Армении призвал народ к оружию

https://static.news.ru/photo/fe46e0a2-13a0-11eb-b4e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: MoD of the Republic of Armenia/facebook.com

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал граждан страны отправиться воевать в зону конфликта в Нагорном Карабахе, а местные власти — формировать отряды добровольцев, которые будут переводиться в подчинение Генштаба ВС страны.

По его словам, армянам необходимо отправиться на войну, что позволит достичь приемлемого для Еревана дипломатического решения конфликта. Он отметил, что Баку не согласен ни на что, кроме капитуляции непризнанной Республики Нагорный Карабах.

А это, вы понимаете, что означает, — написал он в Facebook.

Глава правительства назвал текущий момент переломным и призвал глав органов местного самоуправления формировать отряды добровольцев.

Я очень высоко оцениваю сотрудничество между Арменией и РФ. Мы чувствуем поддержку России как стратегического союзника Армении и армянского народа. Существуют постоянные контакты между нашими странами, — добавил он.

Политик заключил, что Москва — ключевой партнёр Еревана и она делала и будет делать всё максимально возможное в текущей ситуации.

Также он заявил, что вопрос Нагорного Карабаха в настоящее время не имеет дипломатического решения и ещё долго не будет. По его словам, согласно практике, то, что приемлемо для Армении, неприемлемо для Азербайджана.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём, писал NEWS.ru.