https://static.news.ru/photo/a5c24588-bd26-11e9-8388-fa163e074e61_660.jpg Сергей Ткачук Фото: Сергей Ткачук/facebook.com

Героизацией нацистской дивизии СС «Галичина» занимается клирик православной церкви Украины (ПЦУ) Сергей Ткачук. Об этом заявляет союз православных журналистов, организация, связанная с конкурирующей структурой — УПЦ Московского патриархата.

Клирик ПЦУ Сергей Ткачук пропагандирует нацистскую свастику и материалы СМИ, которые героизируют представителей нацистской дивизии СС «Галичина», — говорится на сайте союза православных журналистов .

На своей странице в Facebook Ткачук обнародовал ссылку на статью издания «Историческая правда», в которой говорится о «духовной опеке» дивизии «Галичина», проиллюстрированной нацистской символикой. Публикация также повествует о «пастырском окормлении» нацистов Украинской греко-католической церковью.

Как писал News.ru, ранее председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда объявил, что Важные вопросы в ПЦУ решаются только при участии патриарха Варфоломея, резиденция которого находится в Стамбуле, поэтому многие «раскольники» не понимают, кто на самом деле ими руководит.