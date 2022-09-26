Правоцентристы лидируют на выборах в Италии после подсчета 50% голосов МВД Италии: правоцентристы на выборах в сенат набирают 44,1%, в палату депутатов – 42,9%

Фото: Oliver Weiken/dpa/Global Look Press

Джорджа Мелони

Правоцентристская коалиция уверенно побеждает на внеочередных выборах в парламент Италии. После подсчета половины голосов правоцентристы набирают 44,1% голосов на выборах в сенат и 42,9% — в палату депутатов после подсчета трети голосов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные республиканского МВД.

Агентство отмечает, что входящая в коалицию партия «Братья Италии» с лидером Джорджей Мелони побеждает среди всех политических сил, получая поддержку 26% избирателей.

У левоцентристской коалиции пока такие результаты: 27% голосов — в сенат и 27,6% — в палату депутатов. Ее ведущая политическая сила — Демократическая партия — предварительно может говорить о собранных 20% голосов избирателей.

Третьей политической силой по итогам выборов пока становится «Движение 5 звезд». Оно набирает не больше 14,8% голосов. Его лидер Джузеппе Конте уже заявил о вынужденном переходе движения в оппозицию.

Ранее стало известно, что явка на внеочередных парламентских выборах в Италии составила 63,8%, заявила глава МВД страны Лучана Ламорджезе. В этой цифре не учтены лишь данные сотни муниципалитетов, отметила она. Глава МВД добавила, что подсчет голосов в стране начали с верхней палаты итальянского парламента — сената.