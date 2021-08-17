Правительство Германии приостановило экономическую помощь Афганистану

Правительство Германии приняло решение о приостановке экономической помощи Афганистану. Об этом заявил министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Герд Мюллер. Его слова приводит агентство DPA.

Мюллер отметил, что это решение связано с приходом к власти в Афганистане боевиков движения «Талибан» (запрещено в РФ).

В свою очередь, Дания выделит 100 млн крон (15,1 млн долларов) Организации Объединённых Наций (ООН) и Международному комитету Красного Креста для оказания помощи жителям Афганистана и близлежащих государств в связи с возникшим гуманитарным кризисом.

15 августа боевики запрещённого в России движения «Талибан» вошли в Кабул. Город был сдан без боя. Контроль за афганской столицей был установлен в течение нескольких часов. Лидер Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и бежал из страны.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара продолжает диалог по Афганистану со всеми сторонами, в том числе c движением «Талибан». По его словам, Турция продолжит добиваться экономического развития и обеспечения мира в стране.