Пожилым словакам заплатят по 300 евро за вакцинацию

За полную вакцинацию от коронавируса в период между рождественскими и новогодними праздниками первые 500 тысяч граждан Словакии в возрасте от 60 лет и старше получат денежное вознаграждение в размере €200–300. Об этом рассказал вице-премьер и глава Минфина Словакии Игорь Матович, сообщает РИА Новости..

Соответствующий закон 10 декабря подписала президент страны Зузана Чапутова. В документе сказано, что граждане в возрасте 60 лет и старше, сделавшие три прививки, будут поощрены €200. В случае получения третьей прививки сумма вознаграждения вырастет до €300.

В целом на эти цели Минфин выделил около €270 млн. Думаю, что это одна из наиболее эффективных инвестиций в борьбе с коронавирусом, — сказал Матович.

Общее количество населения Словакии составляет 5,44 млн человек.

Ранее сообщалось, что в Словакии вводится локдаун для невакцинированных и не переболевших коронавирусом граждан. Они не смогут посещать общественные места, кроме магазинов с товарами первой необходимости.