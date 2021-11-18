Словакия вслед за Чехией сообщила о введении локдауна для непривитых

С 22 ноября в Словакии вводится локдаун для невакцинированных и не переболевших коронавирусом граждан. Они не смогут посещать общественные места, кроме магазинов с товарами первой необходимости, заявил премьер-министр страны Эдуард Хегер. Ранее локдаун для непривитых ввели власти Чехии.

В связи со значительным ухудшением эпидемиологической ситуации в республике, выразившейся, в частности, в переполненности больниц, нехватке мест для заражённых коронавирусом, правительство вынуждено с понедельника ввести локдаун для невакцинированных, — сказал Хегер.

По его словам, коронавирус на настоящий момент является «заболеванием невакцинированных», так как более 70% заболевших не сделали прививки. Он отметил, что ранее вакцинированные переносят коронавирус значительно легче.

Ранее сообщалось, что в Австрии начали действовать ограничения для непривитых от коронавируса и не переболевших инфекцией. Указанным гражданам разрешено покидать жильё лишь для поездки на работу, для прогулки или похода в магазин и аптеку. Ограничения продлятся 10 дней и призваны стимулировать население к вакцинации.