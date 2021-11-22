Появилось видео с места крупного ДТП в Болгарии

В Сети появилось видео с места крупной аварии с автобусом в Болгарии, в результате которой погибли 46 человек, ещё шестеро пострадали. Ролик опубликован на YouTube-канале BGNES Agency. На кадрах виден ограждённый участок дороги. Полиция ведёт расследование инцидента.
Следователи
Ранее автобус попал в ДТП и загорелся на автомагистрали «Струма» в Болгарии. По информации телеканала NOVA, инцидент произошёл около 03:00 (04:00 мск), в результате происшествия погибли 46 человек, в том числе 12 детей. Всего в момент аварии в автобусе находились 53 человека. Выжить удалось 17-летней девушке и шестерым взрослым. Их доставили в больницу с ожогами. Жизни пострадавших находятся вне опасности.
По данным болгарских СМИ, автобус направлялся из Турции в Северную Македонию. Движение на участке автотрассы ограничено.