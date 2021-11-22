Появилось видео с места крупного ДТП в Болгарии

В Сети появилось видео с места крупной аварии с автобусом в Болгарии, в результате которой погибли 46 человек, ещё шестеро пострадали. Ролик опубликован на YouTube-канале BGNES Agency. На кадрах виден ограждённый участок дороги. Полиция ведёт расследование инцидента.

Следователи рассматривают несколько версий случившегося. Согласно первой из них, водитель мог уснуть за рулём. Также власти рассматривают версии технической неисправности и плохих дорожных условий — в районе ДТП шли дожди.

Ранее автобус попал в ДТП и загорелся на автомагистрали «Струма» в Болгарии. По информации телеканала NOVA, инцидент произошёл около 03:00 (04:00 мск), в результате происшествия погибли 46 человек, в том числе 12 детей. Всего в момент аварии в автобусе находились 53 человека. Выжить удалось 17-летней девушке и шестерым взрослым. Их доставили в больницу с ожогами. Жизни пострадавших находятся вне опасности.

По данным болгарских СМИ, автобус направлялся из Турции в Северную Македонию. Движение на участке автотрассы ограничено.